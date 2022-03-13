رسميا.. حاليلوزيتش يستدعي زياش ومزراوي والزلزولي

قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش قرر توجيه الدعوة لكل من حكيم زياش ونصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي للمشاركة في مباراتي المنتخب ضد الكونغو الديمقراطية ضمن الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وأوضح لقجع في تصريح إذاعي أن الجامعة وجهت الدعوة للاعبين الثلاثة تمهيدا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، بعدم وضعهم حاليلوزيتش في القائمة الأولية

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المغربي يوم الخميس القادم.

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