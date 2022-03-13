A Ukrainian soldier holds a Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW) that was used to destroy a Russian armoured personal carrier (APC) in Irpin, north of Kyiv, on March 12, 2022. - Russian forces stepped up the pressure on Kyiv on March 12, 2022. The northwest suburbs of the capital, including Irpin and Bucha, have already endured days of heavy bombardment while Russian armoured vehicles are advancing on the northeastern edge. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

9 قتلى حصيلة استهداف قاعدة عسكرية أوكرانية قرب بولندا

2022-03-13 / 11:56 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

أوقعت الضربات التي استهدفت فجر الأحد، قاعدة عسكرية في غرب أوكرانيا تسعة قتلى و57 جريحا، وفق حصيلة أولى أعلنتها السلطات العسكرية المحلية ورئيس بلدية لفيف المجاورة.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة لفيف ماكسيم كوزتسكي عبر “تلغرام”، “للأسف جرح 57 شخصا ونقلوا إلى المستشفيات، وقتل تسعة أبطال”. وأورد أندري سادوفي، رئيس بلدية لفيف الواقعة على بعد حوالي أربعين كيلومترا عن القاعدة، الحصيلة نفسها عبر تلغرام أيضا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إن مدربين أجانب “يعملون” في القاعدة العسكرية.

وكتب الوزير في تغريدة “هاجمت روسيا المركز الدولي لحفظ السلام والأمن. يعمل مدربون أجانب هناك. ونحاول معرفة حصيلة الضحايا”.

وترسل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بانتظام مدربين إلى المنطقة العسكرية، المعروفة أيضا باسم المركز الدولي لحفظ السلام والأمن، وذلك لأغراض التدريب. كما استضافت أيضا تدريبات دولية للناتو، بحسب وكالة أسوشيتبرس.

بذلك الهجوم يقترب القتال من الحدود مع بولندا بعد أن حذر دبلوماسي روسي رفيع المستوى من أن موسكو تعتبر الشحنات الأجنبية من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا “أهدافا مشروعة”.

وأطلقت المقاتلات الروسية نيران اسلحتها كذلك على مطار في إيفانو فرانكيفسك في غرب أوكرانيا، على مسافة 250 كيلومترا من حدود البلاد مع سلوفاكيا والمجر. وقال رئيس البلدية رسلان مارتسينكيف إن هدف روسيا هو “بث الذعر والخوف”.

والسبت، قصفت روسيا مدنا في أنحاء أوكرانيا، خاصة ماريوبول في الجنوب وضواحي العاصمة كييف، وعرقلت مساعي الفرار من

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