شهيد يرد على بن كيران: المغرب بلد التعددية وترسيخ حرية الاعتقاد

2022-03-13 / 11:43 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

رد عبد الرحيم شهيد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ما جاء في كلمة عبد الاله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال الدورة 12 للجامعة الشعبية التي نظمتها أكاديمية لحسن اليوسي بالرباط يوم أمس السبت.

وقال شهيد أن المسار الذي صنعه اليسار وفي مقدمته الاتحاد الاشتراكي كان لصالح الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ولصالح التقدم السياسي في بلادنا مؤكدا أن الفقيد عبد الرحمان اليوسفي لعب دورا كبيرا في تطور التداول السياسي واستمرار النموذج المغربي المبني على التعددية التي آمن بها دستور 2011 وأعطى الكثير من المكتسبات أهمها ترسيخ ثقافة حقوق الانسان وأساسها التعددية وحرية الاعتقاد وحرية الابداع لضمان سير بلادنا.

يأتي ذلك ردا على ما تضمنته كلمة بن كيران في ذات النشاط حيث صرح أن بعض الاحزاب المغربية عادت الى جادت صوابها، وقال ” يسمحو لي الاخوان اليساريين كان صعيب واحد الوقت تقول انا ملكي”.

وحضر الجامعة الشعبية التابعة لحزب الحركة الشعبية، كل من محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية،ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، ورئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، وادريس سنتيسي وأوزين وأسماء أخرى

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