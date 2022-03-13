دونيتسك: تحرير 89 مركزا سكنيا حتى الآن في الجمهورية

2022-03-13 / 11:24 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

قالت قيادة جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، إن قواتها المسلحة تمكنت حتى الآن من تحرير 89 مركزا سكنيا داخل الجمهورية.

وأضافت القيادة، في بيانها: “مع حلول يوم 13 مارس 2022، حررت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، 89 مركزا سكنيا، بما في ذلك بافلوفكا ونيكولسكويه وفلاديميروفكا وبلاغوداتنوي”.

وفي يوم أمس السبت، أعلنت هذه القيادة، أن عدد المراكز السكنية المحررة في الجمهورية بلغ 85 بلدة وقرية.

وفي الوقت الراهن، تحاصر قوات دونيتسك مدينة ماريوبول الواقعة على بحر آزوف.

في لحظة إعلان قيام جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني أكبر مركز سكني في الجمهورية بعد دونيتسك. لكن في يونيو من ذلك العام، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن الصراع سخونة في أوكرانيا

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