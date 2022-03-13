خبير اقتصادي..الموقع الجغرافي لموريتانيا يكسبها أهمية كبيرة بالنسبة للمغرب

2022-03-13 / 11:18 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

حل الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، يومه الخميس بالمغرب في زيارة عمل على رأس وفد حكومي هام.

ووقّع المغرب وموريتانيا 13 نصا قانونيا يشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

الخبير الاقتصادي عبد العزيز الرماني الخبير قال إن ” الموقع الجغرافي والاستراتيجي لموريتانيا بجوار الصحراء يكسبها أهمية كبيرة بالنسبة للمغرب، فضلا عن العلاقات التاريخية”

وأضا أن” الاتفاقيات الموقعة مؤخرا بين البلدين تمثل أهمية كبيرة، وتعطي دفعة قوية للعلاقات، خاصة أن المغرب له مكانة كبيرة لدى الرئيس الموريتاني الحالي، وأن هذه المكانة تنعكس على الشراكة بين البلدين في الفترة الراهنة.
إقرار الاستقرار

وشدد على أن دور موريتانيا في إقرار الاستقرار مع المغرب يضيف أهمية كبيرة في الوقت الراهن، خاصة في ظل ما يشهده العالم من توترات._ يقول لسبونتيك _

الى ذلك ؛ أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن التئام الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية سيشكل حلقة أخرى في المسيرة المتميزة لعلاقات البلدين الثنائية.

ونوه بالدينامية الإيجابية التي أضحت تعرفها هذه العلاقات وما تتميز به من رغبة متزايدة في تعزيز مساراتها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين،

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