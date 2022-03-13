Qatar's Foreign Minister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani speaks during a news conference in Doha, Qatar, August 31, 2021. REUTERS/Hamad I Mohammed

وزير خارجية قطر يزور موسكو

2022-03-13 / 10:54 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

يتوجه وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى موسكو، الأحد، لإجراء مناقشات بشأن المحادثات النووية الإيرانية والغزو الروسي لأوكرانيا، على ما أفادت به وكالة رويترز نقلا عن مصادر.

وقال شخص مطلع على الأمر إن محمد بن عبدالرحمن يخطط للقاء نظيره الروسي، سيرجي لافروف، ومن المحتمل أن يجتمع أيضا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وتأتي الزيارة في وقت تعمل قطر على إنقاذ المحادثات النووية الإيرانية التي وصلت إلى طريق مسدود بعد أن طالبت روسيا الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات على موسكو على شراكتها مع طهران.

وقال المصدر إن محمد بن عبدالرحمن تحدث بشكل منفصل مع وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكين، ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، السبت، وهو ما أكدته وزارة الخارجية القطرية على تويتر.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلبات وكالة “بلومبيرغ” للتعليق.

وتحاول قطر أن تكون وسيطا لتهدئة الحرب في أوكرانيا، بعد أن تحدث أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرتين هذا الشهر. ويعتزم وزير الخارجية القطري التحدث إلى نظيره الأوكراني قبل زيارته لموسكو، بحسب الموقع الأميركي.

وتواجه المحادثات التي استمرت 11 شهرا في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 احتمال الانهيار بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات مؤقتا على الرغم من استكمال مسودة اتفاق العودة إلى حد كبير.

وتريد روسيا ضمانات بأن تجارتها مع إيران لن تتأثر بالعقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وهو مطلب تقول القوى الغربية إنه غير مقبول وتصر واشنطن على أنها لن توافق عليه.

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