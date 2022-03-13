روسيا تعين عمدة لمدينة أوكرانية

2022-03-13 / 10:37 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

عينت روسيا عمدة لإحدى المدن الأوكرانية التي قامت بالسيطرة عيها، وذلك لأول مرة منذ بدء الهجوم الروسي.

وتم تعيين النائبة المحلية الموالية لروسيا جالينا دانلشينكو عقب اختطاف القوات الروسية لعمدة مدينة ميليتوبول المنتخب إيفان فيدوروف، وفقا لكييف.

ودعت دانلشينكو سكان المدينة “للتكيف مع الواقع الجديد”.

وطالبت السكان بوقف التظاهر ضد القوات الروسية، مؤكدة أنه مازال هناك أشخاص في المدينة سوف يحاولون زعزعة استقرار “الوضع والقيام بأعمال استفزازية”.

وتعتزم دانلشينكو تشكيل لجنة اختيار شعبية لحل قضايا المدينة، التي يقطن بها نحو 150 ألف نسمة،.

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