خبير مغربي.. العلاقات المغربية-الموريتانية تتباين بين الحين والآخر
حل الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، يومه الخميس بالمغرب في زيارة عمل على رأس وفد حكومي هام.
ووقّع المغرب وموريتانيا 13 نصا قانونيا يشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وفي الإطار، قال الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد إن العلاقة المغربية-الموريتانية تتباين بين الحين والآخر حسب توجهات وخيارات الرئيس الموريتاني.
وأضاف أن ” التوترات السياسية في العلاقة بين البلدين تعود لفترة استقلال موريتانيا قبل أن يعترف العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني باستقلالها سنة 1969.
وأوضح أن موقف الحكومات المتعاقبة على الشأن السياسي الموريتاني من مغربية الصحراء نقطة خلال وتجادب منذ سنوات.
وأشار إلى أن انعقاد الدورة الثامنة جاء بعد أكثر من ثماني سنوات على انعقاد الدورة السابعة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول نقاط الاختلاف التي تفسر الوضع غير الطبيعي، بين البلدين الجارين وما يجمعهما من التاريخ وجغرافيا وصالح اقتصادية وتجارية.
بحسب الخبير لم تتجاوز الصادرات المغربية نحو موريتانيا حسب وزارة المالية المغربية حتى نهاية 2020 أكثر من 1.9 مليار درهم، لتمثل بذلك البلد الثالث إفريقيا، حيث تستورد موريتانيا حوالي 660 ألف طن من جميع السلع المغربية ولا تمثل المواد الفلاحية أكثر من 13 في المئة.
في المقابل يعد المغرب أول مستثمر إفريقي في موريتانيا، خاصة في مجالات الاتصال والصيد والمعادن.
ويرى الخبير أن موريتانيا تستفيد مؤخرا من توتر العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر وسلوكها لسياسة واقعية تروم تحقيق أكبر المصالح.
ويرجح الخبير أن هذا التوجه في صالح المغرب الذي نسج علاقات متعددة الأبعاد مع جل الدول الأفريقية، في إطار علاقات جنوب جنوب بمقاربة واضحة وهي “رابح رابح” _ يقول الخبير لسبونتيك _
20 تعليقات
أعتقد أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وموريطنيا منذ زمان لم تعرف اي تطورات إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية للمغرب ماعاد رجوعها إلى الصفر هههههههه
إن توقيع موريتانيا 13 نصا قانونيا يتضمن اتفاقيات ومذكرات وبرامج تنفيدية فهي بروطوكول سياسي فقط لا أظنه سيعزز من التعاون وتطوير الاستثمارات في البلدين….
متى العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وموريطنيا كانت في المستوى المطلوب؛ موريطانيا كانت دائما تضع ايديها مع البوليزاريو ؛ فأنا في نظري اعتبرهم خونة….
المغرب وموريطنيا تتباين بين الحين والآخر وذالك حسب التوجهات السياسية الرئاسية؛ فلا يعقل ان تكون هناك إستراتيجية جديدة واضحة تشتمل التعاون وتطوير الاستثمارات فيما بينهما لأن التوترات السياسية في العلاقات الدبلوماسية بينهما تعود لفترة الاستقلال موريطانيا قبل أن يعترف العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني رحمه الله باستقلالها وهذا دليل كافي عن العلاقات الدبلوماسية بينهما كيف كانت…..
إن النزاعات بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء المغربية لا أظن أن موريطانيا ستواكب القضية الصحراوية المغربية وستكون نقطة وعدم التجاوب والفاهم يفهم هههههههههههه.
إن انعقاد الدورة الثامنة جاء أكثر من سنوات انعقاد الدورة السابعة فهو يطرح تساؤلات حول الاختلاف والوضع الراهن بين الجارين مما يجعلهما يتحدث عنهما التاريخ….
حتى الصادرات المغربية نحو موريطانيا فهي اقل من البلدان الإفريقية بكثير ولا تمثل المواد الفلاحية…
نرتب الاستثمارات في المراتب الاولى ؛ المغرب المستثمر الإفريقي في موريطانيا تتظمن المجلات الإتصال والصيد البحري والمعادن..
المستفيد الاول من التوترات السياسية بين المغرب والجزائر هي موريطانيا لانها ترى مصلحتها في هذا التوتر العلاقات الدبلوماسية بينهما
إن التوجهات السياسية والاقتصادية في المغرب التي تنسخ عدة علاقات التعاون وتطوير الاستثمارات في المجال الاقتصادي بصفة خاصة فهي متعددة الأبعاد مع الدول الإفريقية وذالك في إطار علاقات جنوب جنوب؛ بمقاربة خاسر خاسر هههههههههههه.
إن الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وموريطنيا لا تعطي أهمية كبيرة ولا دفعة قوية تعزز العلاقات الدبلوماسية بينهما لأن التوتر السياسي لازال يشكل خطر بالنسبة لنا وذالك راجع للخلافات السياسية في قضية الصحراء المغربية التي لحد الآن لم يجدوا لها تفسيرا كاملا وحل سليم يرضي الجميع….
دينامية فاشلة وخاطئة ومعطيات غير صحيحة بالنسبة للصادرات بين المغرب نحو موريطانيا ولا اظنها ستعزز مسار موفق بينهما وتطوير الاستثمارات فيما بينهما من الأحسن كل واحد يذهب لحاله هههههههههههه.
خطط وبرامج فاشلة وخاطئة بين البلدين المغرب وموريطنيا…
إنها خائنة منذ ان استعرفت بالبوليزاريو فكيف يعقل أن نضع أيدينا مع أيديهم لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ليس هناك نموذج تنموي جديد يربط بين البلدين المغرب وموريطنيا سيكون في المستوى المطلوب لأن أصلا موريطانيا ليس لها مؤهلات عليا ممتازة …
لنا كامل الثقة في السيد اخنوش رجل اعمال بامتياز وعقلاني وبالتوفيق والمزيد والمزيد من المثابرة والعطاء.
استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية تستخدم الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا باستثمارات التي ستربط بين البلدين المغرب وموريطنيا وبالتوفيق للجميع والمزيد والمزيد من التطورات في جميع القطاعات بالمغرب وموريطنيا….
يجب أن تكون هناك إستراتيجية جديدة واضحة تشتمل المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والوعود الملتزمة بها حتى تحقق أهداف تعود بالنفع بينهما..
إن السيد اخنوش يبرز أهمية كبيرة في العلاقات الدبلوماسية السياسية والاقتصادية بين البلدين المغرب وموريطنيا كما أنه يبرز دور الرئيس في إصلاح الصيد البحري والمعادن والإتصال ودينامية فريدة من نوعها…
غيروا ما في بلادكم حتى تغيروا ما في بلدان الأخرى…. المغرب يريد التغيير والاصلاح قبل كل شيء…وأنتم تعرفون جيدا الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي خلفتها الجائحة كوفيد 19 كورونا..