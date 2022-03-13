طقس الأحد
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طقس الأحد : الحالة الجوية “باردة” مع نز ل أمطار متفرقة

2022-03-13 / 9:02 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا بالمرتفعات، إلى جانب نزول بعض الأمطار المتفرقة بكل من البوغاز والريف الغربي واللوكوس والغرب.

وسيكون الجو غير مستقر مساء، مع نزول أمطار أو زخات رعدية أحيانا، بكل من منطقة طنجة والسايس والأطلس المتوسط والسهول الأطلسية الشمالية والمنطقة الشرقية.

وستهب رياح قوية نوعا ما مصحوبة ببعض الحبات من الغبار محليا شمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4- و3 درجات بالمرتفعات، وما بين 8 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والريف وولماس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وما بين 12 و18 درجة بهضاب الفوسفاط وشرق الواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بأقصى الجنوب وارتفاعا بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان على الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طرفاية وبوجدور، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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