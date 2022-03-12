بنعبد الله : موقف المغرب حُيال الأزمة الروسية – الأوكرانية وجيه ومتزن

هبة بريس - الرباط

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الموقف المغربي حيال حرب روسيا على أوكرانيا ، وجيه ومتزن بعدما اختارت الرباط اتخاذ قرار “الغياب عن جلسة ادانة روسيا ” بالجمعية العامة للأمم المتحدة قبل اسبوعين .

واضاف بنعبد الله في مداخلة له، اليوم السبت، أثناء أشغال الدورة الثانية عشرة للجامعة الشعبية تحت شعار “مقاربات في ظل رهانات الدولة الاجتماعية الجديدة والتداعيات الاقتصادية الراهنة”،ان الوضع الذي يمر منه المغرب والعالم صعب جدا، جراء سنتين من كوفيد، التي تركت آثارا بليغة وطنيا وعالميا، وايضا بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، التي توقع أن تكون لها آثار وخيمة على المملكة، قبل أن يشيد بموقف المغرب منها.

وأردف الامين العام لحزب التقدم والاستراكية قائلا :” ليس على المغرب أن يسقط في الخطأ وأن ينساق وراء أي كان، لأن عددا من الأطماع اليوم والصراعات لمن يريد السيطرة على العالم،.”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0