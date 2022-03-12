اسبانيا …تفكيك عصابة اجرامية تزور عقود عمل مقابل 4 ألاف يورو

هبة بريس - متابعة

فككت المصالح الامنية الاسبانية ، عصابة اجرامية بمنطقة “ايليخيدو” ضواحي الميرية ، وغرناطة، تنشط في تزوير عقود عمل للمهاجرين وتزويدهم بوثائق مقابل مبالغ مالية مهمة .

وبحسب مصادر اعلامية اسبانية ، فقد جرى تفكيك الشبكة الاجرامية المكونة من عشرة أشخاص ، حيث كانوا يوفرون للمهاجرين عقود عمل وتسجيلات وهمية في الضمان الاجتماعي مقابل مبالغ تقترب من 4000 يورو من أجل تسوية أوضاعهم القانونية .

وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات للتي باشرتها الشرطة الاسبانية السنة الماضية مكنت من تفكيك العصابة الاجرامية ، حيث كانت تفرض على المهاجرين الاجانب دفع مبلغ يتجاوز ال 4 الاف يوير مقابل حصولهم على وثائق لتسوية وضعيتهم القانونية وهو ما اكدته الشرطة الاسبانية عبر مذكرة إعلامية، اكدت فيها أن الوثائق التي كانت العصابة تصدرها، مكنت العديد من المهاجرين من تسوية أوضاعهم في البلاد من خلال التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة.

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