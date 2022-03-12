Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine April 9, 2021. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

زيلينسكي : مستعد للقاء بوتين بوساطة اسرائيلية في القدس

2022-03-12 / 8:16 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اقترح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، إقامة مباحثات مع الجانب الروسي في مدينة القدس، معربا عن أمله في أن يكون لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تأثير إيجابي على التفاوض.

وقال زيلينسكي، في معرض حديثه إلى الصحفيين من العاصمة كييف، إنه يعتقد أن إسرائيل بوسعها أن تقدم ضمانات أمنية لبلاده.

ولدى سؤاله عن وساطة إسرائيلية محتملة لحل الأزمة، أوضح الرئيس الأوكراني أن مثل هذه البادرة مرحبٌ بها من أي طرف، مشددا على أنه بوسع إسرائيل أن تضطلع بدور مهم.

وأضاف زيلينسكي أنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لا يحبذ أن تجري المباحثات بشأن الحرب في أوكرانيا أو روسيا أو بيلاروسيا.

وتابع أن هذه المباحثات قد تقود إلى تفاهمات، موضحا أنه لا يقصد اجتماعات تقنية، بل يعني لقاء على مستوى الزعماء “وإسرائيل بوسعها تكون هذا المكان”.

في غضون ذلك، تحدث زيلينسكي عن توجه مختلف بشكل جوهري، خلال المفاوضات بين كييف وموسكو، لكن الرئيس الأوكراني لم يحدد مكمن الاختلاف.

وعلق السفير الإسرائيلي لدى كييف، مايكل برودسكي، وهو موجود في إسرائيل حاليا، بالقول إن هذا الاقتراح أثير من ذي قبل وفي حال كان قادرا على أن يساهم في التوصل إلى التسوية، فينبغي المضي قدما في الأمر.

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