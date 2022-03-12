بنكيران :” الحركة الشعبية والبيجيدي توأم سيامي “

2022-03-12 / 7:35 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعتبر عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، ان البيجيدي والحركة الشعبية قد خرجا من رحم واحد ، مشبها العلاقة بين الحزبين بالتوأم السيامي .

وأضاف بنكيران، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية للدورة 12 للجامعة الشعبية، اليوم السبت ، أن الحزبين قد ولدا من رحم الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية.

ونوه بنكيران في الكلمة ذاتها، بالدور الذي قام به كل من المحجوبي احرضان وعبد الكريم الخطيب لصالح الوطن ، قائلا : ان الرجلين قدما ” خدمة لا تقدر، إذا لم تكن أكبر خدمة قدمت من قبل فاعلين سياسيين، باجتماعهما في بداية الاستقلال وعملهما المشترك ركزا على أمرين هما الإسلام والملكية، وساهما في أن يبقى المغرب كما هو عليه اليوم”.

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