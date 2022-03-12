التقدم والاشتراكية يسائل بنموسى حول تطورات ملف أساتذة التعاقد بعد الأحكام القضائية الاخيرة
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول “تطورات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وذلك على خلفية الأحكام القضائية التي صدرت في حق عدد من “الأساتذة المتعاقدين”.
وجاء في سؤال النائب البرلماني ، رشيد الحموني ، رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان ” أن سبب تصاعد الاحتقان في هذا الملف، راجع بالأساس إلى “تنصل الحكومة من الوعود التي قدمتها الأحزاب المشكلة لها لهؤلاء الأساتذة خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات شتنبر 2021، والتي تضمنت في جوانب منها التزامات بإدماجهم في الاسلاك النظامية للوظيفة العمومية، وتحسين وضعياتهم الأجرية والمهنية”.
واضاف الحموني في سؤاله الكتابي و”هي الوعود التي تبخرت في الشهور الأولى من ولاية هذه الحكومة”، مردفا أنه “عوض الجلوس حول طاولة الحوار معهم، فقد نهجت الحكومة مقاربة أمنية مع مظاهراتهم السلمية، انتهت بإلقاء القبض على الكثيرين منهم، وإحالتهم على القضاء”.
وطالب الحموني من الوزير بنموسى إلى الكشف عن المقاربة التي ستعتمدها الوزارة، من أجل معالجة نهائية لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والحفاظ على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي .
20 تعليقات
في سياق هذه القضية التي تتجلى في محاكمة الأساتذة من ضمنهم الأستاذة نزهة نلتمس من سيادتكم ان تقوموا بمراعاة هذه القضية باقاف الحكم عليهم واسترجاع حقوقهم المطلوبة..
إن الحكم الذي اصدر في حق الأساتذة 3 اشهر نافذة وشهرين سراح للاساتذة فهذا يعتبر ضلم في حقهم . المرجوا إعادة النظر في الحكم ..
نحن كأباء وامهات رافضين تماما الاضرابات المتتالية التي يكون ضحيتها التلاميذ الذين لا ذنب لهم في هذه الاضرابات …
تعلمون ان التعليم في المغرب تدهور كليا بالجائحة التي مرت علينا وذالك بقرارات سلبية والآن تقومون بالاضرابات أنتم المستفيدون والتلاميذ هم الضائعون . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
نستنكر كل هاته الأوضاع التي الت اليها قطاع التعليم من احتاجات الاساتذة المتعاقدين انتهت اخرها باعتقال ما مجموعه 45 أستاذا وزعت اشهر في حقهم موقوفة
التنفيذ وحالة لاستاذة تم الحكم عليها ظلما بثلاثة اشهر نافذة..
ككوني استاذ ورجل التعليم اتضامن كليا مع هاؤولاء الأساتذة المظلومين في حقهم وبذالك اطالب بصفتي استاذ بإعادة النظر في الحكم..
السبب الذي منظومة التعليم دائما في فشل مستمر يرجع بالاساس الى النقابات لكونهم يبدؤون النظال ويقفون في منتصف الطريق ..
مكفايا ابتزازات في هذا القطاع، لقد سئمنا من تصرفاتكم وقراراتكم التافهة لأننا صنفنا في المراتب الأخيرة في جودة التعليم . وهذا راجع لقرارات تافهة…
المشكل الكبير من تدهور التعليم بالمغرب هو النقاقابات؛ لقد ضاع هذا القطاع وضاع معه ابنائنا باضرباتكم المتتالية حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم..
للخروج من هاته الوضعية التي تخص الأساتذة يجب الحوار للحصول على نتائج إيجابية ترضي الطرفين
وضع التعليم في المغرب اصبح لايبشر بالخير وذالك راجع إلى ضعف التسيير ودخوله إلى مرحلة خطيرة بسبب تصعيد الأساتذة المستمر وعدم حل الملف المطلبي الذي ظل عالقا في عنق الوزارة ..
ان التعليم في المغرب ومقارنته خارج البلدان الأخرى له دور سلبي وفرق كبير وحدث ولا حرج..
لقد أصبح الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت إنها مهزلة وفضيحة للمغرب الكل يتحث عن التعليم في المغرب لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي نقول إن الوضعية التعليمية تزيد في التقدم والنجاح الدائم ولكن للاسف الشديد أ العكس صحيح..
غير منطقي تصدر هذه الأحكام في حق الأستاذة وباقي الأساتذة نريد الانصاف…
كلنا متضامنين مع الأساتذة المتعاقدين ونتمنى لهم النصر ؛ والله دائما مع الحق والحق يعلوا ولا يعلى عليه..
نحن ضد فكرة الاظرابات التي يخوضها الأساتذة متتالية فنرجوا من وزارة التعليم أن تجد لهم حلا مناسبا حتى لا نقع في كارثة لا يحمد عقباها..
لقد أصبح الأمر يتحدث عنه الرأي العام في محاكمة الأساتذة واصبح مكشوفا ومضحكا في نفس الوقت لأن المشكل بسيط والوزارة جعلته ضخما كما يقال المثل المغربي «من حبة قبة »..
نحن كاساتذة نطالب باسترجاع كرامة الاستاذ …
تضامني اللا مشروط للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وللاسف الشديد هضمت حقوقهم كباقي الأطر الاخرى ولكوني كنت احد المترشحين لهذا القطاع الذي احببت ان أكون احد رجالاته ومعلما للاجيال الصاعدة وكون قرار الوزارة الجديدة التي اقصتنا من اجتياز هاته المبارة كانت سبيلي الوحيد واملا في بناء مستقبل افضل ولكن كانت التوقعات سلبية وصادمة … ولنا في الله أمل كبير اخوكم مراد من صفرو..