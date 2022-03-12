التقدم والاشتراكية يسائل بنموسى حول تطورات ملف أساتذة التعاقد بعد الأحكام القضائية الاخيرة

2022-03-12 / 6:58 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول “تطورات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وذلك على خلفية الأحكام القضائية التي صدرت في حق عدد من “الأساتذة المتعاقدين”.

وجاء في سؤال النائب البرلماني ، رشيد الحموني ، رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان ” أن سبب تصاعد الاحتقان في هذا الملف، راجع بالأساس إلى “تنصل الحكومة من الوعود التي قدمتها الأحزاب المشكلة لها لهؤلاء الأساتذة خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات شتنبر 2021، والتي تضمنت في جوانب منها التزامات بإدماجهم في الاسلاك النظامية للوظيفة العمومية، وتحسين وضعياتهم الأجرية والمهنية”.

واضاف الحموني في سؤاله الكتابي و”هي الوعود التي تبخرت في الشهور الأولى من ولاية هذه الحكومة”، مردفا أنه “عوض الجلوس حول طاولة الحوار معهم، فقد نهجت الحكومة مقاربة أمنية مع مظاهراتهم السلمية، انتهت بإلقاء القبض على الكثيرين منهم، وإحالتهم على القضاء”.

وطالب الحموني من الوزير بنموسى إلى الكشف عن المقاربة التي ستعتمدها الوزارة، من أجل معالجة نهائية لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والحفاظ على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي .

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنكيران :” الحركة الشعبية والبيجيدي توأم سيامي “

بنكيران :” الحركة الشعبية والبيجيدي توأم سيامي “

2022-03-12 / 7:35 مساءً
Photo of منتدى “فوبريل”.. وفد برلماني مغربي يتباحث مع مسؤولين بالمكسيك

منتدى “فوبريل”.. وفد برلماني مغربي يتباحث مع مسؤولين بالمكسيك

2022-03-12 / 6:30 مساءً
Photo of فتاح العلوي تحتفل بنساء “الاقتصاد والمالية” .. ولقجع: أفتخر بالانتماء لهذه الوزارة

فتاح العلوي تحتفل بنساء “الاقتصاد والمالية” .. ولقجع: أفتخر…

2022-03-12 / 3:31 مساءً
Photo of انتخاب عبد الله غازي رئيسا للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين

انتخاب عبد الله غازي رئيسا للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين

2022-03-12 / 1:23 مساءً
Photo of إسرائيل تعين دوريت أفيداني بمنصب القنصل في مكتبها بالمغرب

إسرائيل تعين دوريت أفيداني بمنصب القنصل في مكتبها بالمغرب

2022-03-12 / 11:36 صباحًا
Photo of رفض الطعن في نتائج انتخاب التجمعي محمد شوكي

رفض الطعن في نتائج انتخاب التجمعي محمد شوكي

2022-03-12 / 11:15 صباحًا
Photo of رئيسة البرلمان الرواندي: “أمامنا الكثير لتعمله من المغرب”

رئيسة البرلمان الرواندي: “أمامنا الكثير لتعمله من المغرب”

2022-03-12 / 9:49 صباحًا
Photo of من قلب الجزائر ..”شيرمان” تشيد بمبادرة الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء المغربية

من قلب الجزائر ..”شيرمان” تشيد بمبادرة الحكم الذاتي كحل…

2022-03-12 / 9:38 صباحًا
Photo of بركة يلتقي مسؤولا بالبنك الدولي ويطلعه على تقدم مشروع تنمية الشمال الشرقي

بركة يلتقي مسؤولا بالبنك الدولي ويطلعه على تقدم مشروع…

2022-03-11 / 10:16 مساءً
Photo of الوزير الأول الموريتاني يغادر المغرب

الوزير الأول الموريتاني يغادر المغرب

2022-03-11 / 7:42 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق