الأمم المتحدة : أزيد من مليوني شخص فروا من الحرب في أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة السبت أن عدد الذين فرّوا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير وصل تقريبًا إلى 2,6 مليون شخص.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 2,597,543 شخصًا فرّوا من أوكرانيا حتى الآن، في آخر تحديث للأرقام بعد ظهر السبت، أي بزيادة 92,650 شخصًا منذ التعداد الأخير الجمعة.

ويُعدّ هذا النزوح أكبر هجرة جماعية للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأشارت تقديرات أولية للأمم المتحدة إلى أن أربعة ملايين شخص قد يغادرون أوكرانيا هربًا من الحرب، وهو رقم قد يرتفع، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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