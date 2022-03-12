الأمم المتحدة : أزيد من مليوني شخص فروا من الحرب في أوكرانيا

2022-03-12 / 6:35 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة السبت أن عدد الذين فرّوا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير وصل تقريبًا إلى 2,6 مليون شخص.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 2,597,543 شخصًا فرّوا من أوكرانيا حتى الآن، في آخر تحديث للأرقام بعد ظهر السبت، أي بزيادة 92,650 شخصًا منذ التعداد الأخير الجمعة.

ويُعدّ هذا النزوح أكبر هجرة جماعية للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأشارت تقديرات أولية للأمم المتحدة إلى أن أربعة ملايين شخص قد يغادرون أوكرانيا هربًا من الحرب، وهو رقم قد يرتفع، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منشورات داعمة لروسيا .. الجزائر تتهم مغربيين باختراق وقرصنة موقع وزارة العدل

منشورات داعمة لروسيا .. الجزائر تتهم مغربيين باختراق وقرصنة…

2022-03-12 / 6:25 مساءً
Photo of الرئيس الأوكراني يقترح إجراء محادثات مع روسيا في إسرائيل

الرئيس الأوكراني يقترح إجراء محادثات مع روسيا في إسرائيل

2022-03-12 / 5:17 مساءً
Photo of زيلينسكي: سنفعل كل ما بوسعنا لطرد القوات الروسية من أراضينا

زيلينسكي: سنفعل كل ما بوسعنا لطرد القوات الروسية من…

2022-03-12 / 3:10 مساءً
Photo of أوكرانيا: روسيا قصفت مسجدا لجأ إليه 80 مدنيا في ماريوبول

أوكرانيا: روسيا قصفت مسجدا لجأ إليه 80 مدنيا في…

2022-03-12 / 1:57 مساءً
Photo of روسيا: كلام بايدن عن خطر الحرب العالمية الثالثة محاولة لإثارة الأعصاب

روسيا: كلام بايدن عن خطر الحرب العالمية الثالثة محاولة…

2022-03-12 / 12:52 مساءً
Photo of هجوم بسلاح أبيض على شرطي في مارسيليا والأمن يقتل المهاجم

هجوم بسلاح أبيض على شرطي في مارسيليا والأمن يقتل…

2022-03-12 / 11:47 صباحًا
Photo of جنود روس يختطفون عمدة أوكراني.. وزيلينسكي: “جريمة ضد الديمقراطية”

جنود روس يختطفون عمدة أوكراني.. وزيلينسكي: “جريمة ضد الديمقراطية”

2022-03-12 / 10:44 صباحًا
Photo of تجميد حسابات وبطاقات ائتمان نادي تشلسي

تجميد حسابات وبطاقات ائتمان نادي تشلسي

2022-03-12 / 9:55 صباحًا
Photo of الرئيس الأوكراني يخاطب الأمهات الروس: “لا ترسلوا أبنائكن للحرب”

الرئيس الأوكراني يخاطب الأمهات الروس: “لا ترسلوا أبنائكن للحرب”

2022-03-12 / 9:13 صباحًا
Photo of عقوبات أميركية جديدة على روسيا.. والبيت الأبيض يكشف تفاصيلها

عقوبات أميركية جديدة على روسيا.. والبيت الأبيض يكشف تفاصيلها

2022-03-12 / 8:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق