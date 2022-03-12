منشورات داعمة لروسيا .. الجزائر تتهم مغربيين باختراق وقرصنة موقع وزارة العدل

هبة بريس - الرباط

عادت الجزائر ، مرة أخرى عبر أبواقها الاعلامية الى نسج سيناريهات “المؤامرة” ، بعد توجيه وزارة العدل الجزائرية اتهامات لمغاربة بالوقوف وراء قرصنة واختراق موقعها الالكتروني .

وقالت وزارة العدل الجزائرية في بيان إنها “ستـرفع دعوى قضائية ضد هذا الهجوم السيبرياني الذي يستهدف مؤسستها” مضيفة إن الوزارة “تتبرأ من المحتوى المنشور” أثناء الاختراق، واضاف “كل المنشورات التي تنسب للجزائر وتسيء إلى مواقفها الدولية لاعلاقة لها بالموقع الرسمي للوزارة”مشيرة إلى

ولم يذكر بيان الوزارة مزيدا من التفاصيل، بينما ذكر مواقع جزائرية أن “القرصنة يقف خلفها مغاربة”، وهي محاولة لتغليط الراي العام الدولي سينا ان موقع الوزارة المذكور عكف على نشر رسائل داعمة لروسيا في حربها ضد اوكرانيا .

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