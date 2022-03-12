اسبانيا ..التحقيق مع عناصر من الحرس المدني قاموا بطرد قاصرين مغاربة من سبتة المحتلة

هبة بريس - الرباط

طالب المدعي العام في مدينة سبتة المحتلة، بفتح تحقيق مع عناصر من الحرس المدني الإسباني، تورك ا في طرد غير قانوني لقاصرين مغربيين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عامًا.

وبحسب صحيفة “الفارو دي سوتا”، فقد أصدر مكتب المدعي العام هذا الاستدعاء بعد الشكوى التي قدمتها عدة منظمات حقوقية غير حكومية نهاية العام الماضي ، والتي ذكرت أن الحرس المدني اكتشف هذين القاصرين عندما حاولا السفر سرا على متن سفينة، حيث يشتبه تورطهما في طردها بشكل “غير قانوني “.

وكشفت المنظمات الحقوقية إن القاصرين نقلا إلى الحدود رغم مناشدتهما لعناصر الحرس المدني وأنهما قاصران ويريدان البقاء في إسبانيا، ولكن مع ذلك أمسكهما الحرس المدني بيديهما وتم إجبارهما على الخروج.

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