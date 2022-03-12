سطات…تلامذة سيدي محمد بن رحال يتغنون بعيد المرأة ” فيديو”

محمد منفلوطي_هبة بريس

نظمت مجموعة مدارس خميس سيدي محمد بن رحال التابعة للمديرية الاقليمية للتعليم بسطات، اليوم السبت حفلا تربويا بامتياز بمناسبتي اليوم العالمي للمرأة واليوم الوطني للسلامة الطرقية، حيث أبدع تلميذات وتلاميذ المؤسسة بلوحات فنية أبهرت الحضور.

الحفل التربوي الذي حضره المدير الاقليمي للتعليم عبد العالي السعيدي، ومفتش المصالح المالية محمد الحنفي ومسؤول الكتابة الخاصة بالمديرية، وعدد كبير من رؤساء المؤسسات التعليمية، وفعاليات المجتمع المدني وساكنة المنطقة، تخللته أناشيد ومسرحيات تربوية هادفة نالت استحسان الحاضرين، فيما تم توزيع العديد من الجوائز التحفيزية على الأطر التربوية والفعاليات المنخرطة، و التلاميذ المشاركين في كافة التظاهرات التي عرفتها المؤسسة.

كما كان للسلامة الطرقية نصيب من التحسيس بمخاطر الطريق عبر تقديم مسرحية من تأليف الأطر التربوية وتشخيص تلميذات المؤسسة ضمن رسالة تروم الحد من حوادث السير واحترام علامات التشوير.

المرأة القروية بدورها كانت حاضرة، ونالت نصيبها من الاعتراف بالجميل، وهي التي تسهر على رعاية صغارها ومرافقتهم إلى باب المؤسسة لاسيما إذا تعلق الامر بالتعليم الاولي وما يتطلبه من تضحيات لانجاح هذا الورش المجتمعي..

الحفل المتميز الذي احتضنته مجموعة مدارس سيدي محمد بن رحال بمناسبة اليوم الأممي للمرأة، ذكّر من خلال مدير المؤسسة عبد العزيز بوزياني بالجهود الحثيثة التي قام بها المغرب من اجل النهوض بالمرأة، وتمكينها تعليميا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا من الحضور في كافة الملتقيات والتظاهرات، وتحقيقها لنتائج مهمة وملموسة في هذا المجال هو مؤشر للنجاح بالرغم من التنافسية العالية للرجل، منوها بالدور الذي تقوم به الأستاذات في مجال التعليم وانخراطهن الفعال للارتقاء بالمنظومة التربوية وكذا تضحياتهن لتربية و تعليم الناشئة، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة مواصلة إعطاء المرأة المكانة التي تستحقها ، حتى تتبوأ أعلى المناصب و المسؤوليات و رفع مشعل التنوير و تربية أجيال الغد ، مع الحرص على تكريس مقاربة النوع و تكافؤ الفرص حتى يضمن للمرأة موقعا مميزا ، و يساعدها على اداء أدوارها على أتم وجه و يدفعها إلى المشاركة الفعالة في ورش الاصلاح بكامل عزيمتها و وإرادتها و عطائها…تفاصيل أخرى ضمن التغطية التالية:

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