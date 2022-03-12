الرئيس الأوكراني يقترح إجراء محادثات مع روسيا في إسرائيل

هبة بريس - وكالات

اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عقد محادثات بين بلاده وروسيا في إسرائيل، وأن تقدم تل أبيب “ضمانات أمنية” لكييف.

وقال زيلينسكي في كلمة له اليوم: “يمكن لإسرائيل أن تعطي ضمانات أمنية”، مضيفا أنه اقترح على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت “إجراء محادثات في القدس”، حسب ما نقلته وكالة رويترز، وصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقال الرئيس الأوكراني إنه يأمل أن يكون لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تأثير إيجابي على المفاوضات مع روسيا في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين البلدين.

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