الرئيس الأوكراني يقترح إجراء محادثات مع روسيا في إسرائيل
هبة بريس - وكالات
اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عقد محادثات بين بلاده وروسيا في إسرائيل، وأن تقدم تل أبيب “ضمانات أمنية” لكييف.
وقال زيلينسكي في كلمة له اليوم: “يمكن لإسرائيل أن تعطي ضمانات أمنية”، مضيفا أنه اقترح على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت “إجراء محادثات في القدس”، حسب ما نقلته وكالة رويترز، وصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقال الرئيس الأوكراني إنه يأمل أن يكون لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تأثير إيجابي على المفاوضات مع روسيا في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين البلدين.
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3 تعليقات
غريب
روسيا يعتبرها دولة محتلة
و اسرائيل صديقة
عليك اللعنة،ايها اليهودي تعتبر روسيا محتلة،وتعتبر،فلسطين،خارج الخريطة، عليكم اللعنة جميعا نصارى ويهود، وجهنم مصيركم،ان شاء الله خالدين فيها ابدا وذلك هو الخسران المبين
إن كنت ولن تكون صادق لمذا لاتقترح الصين أو فرنسا أو باكستان أو السويد وهذا دليل أنك عميل أيها الزلنسكي