أمن الداخلة يطيح بشخصين بعد شكايات سرقة متعددة

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أنه في إطار الحمالات الأمنية التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية بالأمن الجهوي لمدينة الداخلة جنوب المملكة، تمكنت هذه الأخيرة من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، عمرهما 21و25 سنة، وذلك من أجل قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل، التعدد، الكسر واستعمال ناقلة ذات محرك.

وكانت المصالح الأمنية بمدينة الداخلة، قد توصلت بشكايتين من سائقي شاحنتين كبيرتي الحجم، ضد شخصين قاما باقتراف السرقة بالكسر من داخل الشاحنتين همت مجموعة من المعدات، وذلك بالاستعانة بدراجة نارية ثلاثية العجلات، حيث قامت عناصر المصلحة بمجموعة من الأبحاث والتحريات مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيهما وإيقافهما في ظرف وجيز.

وقد تبين بعد إخضاع هويتي الموقوفين للتنقيط بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، أن أحدهما يشكل موضوع بحث من أجل قضية أخرى تتعلق بسرقة هاتف نقال.

يضيف المصدر ذاته أنه تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد ضحايا آخرين محتملين.

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