نقابة تستنكر “حملة الاعتقالات والمحاكمات” في حق نساء ورجال التعليم

2022-03-12 / 4:08 مساءً
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هبة بريس - الرباط

دعت النقابة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إلى خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس 2022 ووقفات أمام المديريات الاقليمية و/أو الأكاديميات الجمعة 18 مارس 2022 الحادية عشرة صباحا، وذلك فيما وصفته بأسبوع الغضب الذي يمتد من الاثنين 14 إلى السبت 19 مارس 2022، عبر اشكال احتجاجية متعددة، وذلك ردا وتفاعلا مع الأحكام الجائرة ضد 45 من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد يوم الخميس 10 مارس 2022، وكذا نتيجة الإنسداد البين لما يسمى حوارا قطاعيا أو اجتماعيا.

وأفاد بلاغ للمجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن موجة من الاعتقال والتضييق والقمع تجاوزت كل الحدود وصفها بالهوجاء، تمت عقب الانزال الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، بالرباط أيام 2 و3 و4 مارس، ووصلت الحصيلة 70 متابعة قضائية لأساتذة وأستاذات من مختلف مناطق المغرب (60 بالمحكمة الابتدائية و10 باستئنافية الرباط)، معتبرا ذات البلاغ على أنها تندرج في إطار محاولات تحجيم احتجاجات ونضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد وإخراس كافة الأصوات الحرة المطالبة بالحق في الشغل والسكن والتعليم والكرامة وترهيب القوى الديمقراطية الكفاحية المناضلة من أجل مجتمع ديمقراطي يسوده العدل والمساواة.

وأضافت النقابة التعليمية في بلاغ مجلسها الوطني أن الدولة تستثمر ذرائع السياق الحالي المأزوم والجائحة والجفاف على المستوى الداخلي، والحرب الطاحنة بين روسيا واوكرانيا مدعومة بالناتو على المستوى الخارجي، للتنصل من التزاماتها بحقوق نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، والتناقض السافر والواضح مع شعار التعليم “أولوية الأولويات”، معتبرة أن هذا العدوان يعد استخفافا بكرامة نساء ورجال التعليم كافة ومسا خطيرا بصورة الوطن وتبخيسا مقصودا للتعليم العمومي والخدمة العمومية في تماه مطبق مع المخططات الطبقية المصرح بها رسميا خصوصا ما يرتبط بتمرير قانون تراجعي للإضراب ومراجعة جديدة لقانون التقاعد وتعميم قسري للتعاقد، وتوسيع مساحة الفقر.

ونددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بلاغها بما وصفته “بحملات الاعتداء والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات غير المسبوقة التي طالت نساء ورجال التعليم ببلادنا”، مستنكرة “الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهم”، كما طالبت بإسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم، وضد عدد من مناضليها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب”.

وختمت النقابة بلاغها بتذكير الحكومة أن أزمة التعليم ببلادنا هي أزمة بنيوية عامة، محذرة من استخدام دريعة ما يسمى آثار جائحة كورونا وتداعيات التطاحنات بين القوى الكبرى ومخلفات الجفاف لتسويغ التراجعات والتنصل من الالتزامات، على مصداقية الخطاب الرسمي المتدنية أصلا بعد تملص الدولة من تنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011.

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