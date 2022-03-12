نشرة إنذارية: رياح عاصفية وتساقطات ثلجية يوم الإثنين

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن رياحا عاصفية محلية قوية تتراوح سرعتها ما بين 70 و 110 كلم في الساعة، ستهم عددا من أقاليم المملكة بعد غد الاثنين، إلى جانب تساقط ثلوج (من 30 إلى 70 سم) من الاثنين إلى الخميس.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن رياحا عاصفية قوية محلية (من 80 إلى 110 كلم/س) ستهم، بعد غد الأثنين، من منتصف الليل إلى الساعة العاشرة ليلا، عمالات وأقاليم جرادة، وتاوريرت، وفكيك، وميدلت، وبولمان، وأزيلال.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن رياحا عاصفية محلية قوية (من 70 إلى 85 كلم/س)، ستهم عمالات وأقاليم الجديدة وسيدي بنور، وآسفي، والصويرة، وشيشاوة، واليوسفية، والرحامنة، والحوز، والرشيدية، بعد غد الاثنين من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة التاسعة ليلا.

وأضافت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن تساقطات ثلجية (من 30 إلى 70 سم) ستهم، عمالات وأقاليم أزيلال، وميدلت، وإفران، وخنيفرة والحوز، وشيشاوة، وتارودانت (الجبال)، وتنغير، يوم الاثنين ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا من يوم الخميس.

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