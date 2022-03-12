زيلينسكي: سنفعل كل ما بوسعنا لطرد القوات الروسية من أراضينا

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت في فيديو جديد، إن “روسيا ترسل المزيد من القوات إلى أوكرانيا” للقتال، مضيفاً: “سنفعل كل ما بوسعنا لطرد القوات الروسية من أراضينا”.

وأكد زيلينسكي أن “الآلاف من الجنود الروس قتلوا خلال هذا الصراع، في أكبر خسائر لروسيا منذ عقود.”، مضيفاً: “سنواصل الصمود لمواجهة القوات الروسية”.

وقال إن الجيش الأوكراني “يضمن تأمين الممرات الإنسانية لخروج المدنيين” من المدن المحاصرة، إلا أن “القوات الروسية تحاول عرقلة الممرات الإنسانية”، بحسب زيلينسكي. وحث موسكو على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه للسماح بعمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول المحاصرة.

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