أوكرانيا: روسيا قصفت مسجدا لجأ إليه 80 مدنيا في ماريوبول

2022-03-12 / 1:57 مساءً
2
هبة بريس - وكالات

تعرض مسجد لجأ إليه 80 مدنياً بينهم أتراك للقصف في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا حيث يُحاصر آلاف الأشخاص منذ أيام، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية السبت.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر “قصف الغزاة الروس مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول”.

وأضافت أن “أكثر من 80 بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك”، دون أن تُحدد متى وقع القصف.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شغل منصب رئيس مخابرات سابق بالجزائر ..السجن 6 سنوات لبشير طرطاق

شغل منصب رئيس مخابرات سابق بالجزائر ..السجن 6 سنوات…

2022-03-12 / 9:18 مساءً
Photo of الأمم المتحدة : أزيد من مليوني شخص فروا من الحرب في أوكرانيا

الأمم المتحدة : أزيد من مليوني شخص فروا من…

2022-03-12 / 6:35 مساءً
Photo of منشورات داعمة لروسيا .. الجزائر تتهم مغربيين باختراق وقرصنة موقع وزارة العدل

منشورات داعمة لروسيا .. الجزائر تتهم مغربيين باختراق وقرصنة…

2022-03-12 / 6:25 مساءً
Photo of الرئيس الأوكراني يقترح إجراء محادثات مع روسيا في إسرائيل

الرئيس الأوكراني يقترح إجراء محادثات مع روسيا في إسرائيل

2022-03-12 / 5:17 مساءً
Photo of زيلينسكي: سنفعل كل ما بوسعنا لطرد القوات الروسية من أراضينا

زيلينسكي: سنفعل كل ما بوسعنا لطرد القوات الروسية من…

2022-03-12 / 3:10 مساءً
Photo of روسيا: كلام بايدن عن خطر الحرب العالمية الثالثة محاولة لإثارة الأعصاب

روسيا: كلام بايدن عن خطر الحرب العالمية الثالثة محاولة…

2022-03-12 / 12:52 مساءً
Photo of هجوم بسلاح أبيض على شرطي في مارسيليا والأمن يقتل المهاجم

هجوم بسلاح أبيض على شرطي في مارسيليا والأمن يقتل…

2022-03-12 / 11:47 صباحًا
Photo of جنود روس يختطفون عمدة أوكراني.. وزيلينسكي: “جريمة ضد الديمقراطية”

جنود روس يختطفون عمدة أوكراني.. وزيلينسكي: “جريمة ضد الديمقراطية”

2022-03-12 / 10:44 صباحًا
Photo of تجميد حسابات وبطاقات ائتمان نادي تشلسي

تجميد حسابات وبطاقات ائتمان نادي تشلسي

2022-03-12 / 9:55 صباحًا
Photo of الرئيس الأوكراني يخاطب الأمهات الروس: “لا ترسلوا أبنائكن للحرب”

الرئيس الأوكراني يخاطب الأمهات الروس: “لا ترسلوا أبنائكن للحرب”

2022-03-12 / 9:13 صباحًا

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق