الطماطم في المقدمة.. هذه أسعار الخضر والفواكه في عدد من المدن

2022-03-12 / 1:52 مساءً
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هبة بريس - الرباط

شهدت أسعار عدد من المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية ارتفاعا ملحوظا، قبيل شهر رمضان الكريم.

هبة بريس قامت صباح يومه السبت، بجولة في أكبر الأسواق بعدد من المدن المغربية واستقت أسعار الخضر والفواكه الأساسية والتي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين.

في مدينة طنجة كانت الأسعار كالتالي: البصل 6 دراهم، الطماطم 10 دراهم ، البطاطس 7 دراهم، الفلفل 8 دراهم، الجزر 8 دراهم الموز 11 درهما، البرتقال 6 دراهم، التفاح 15 درهما.

وفي مدينة سلا، بلغت أسعار كل من الطماطم 10 دراهم، البطاطس بين 3.5 و 4 دراهم، الفلفل 6 دراهم، الجزر 6 دراهم، البصل بين 5 و6 دراهم، الموز 8 دراهم، البرتقال بين 3.5 و4 دراهم، التفاح بين 8 و10 دراهم.

في مدينة الدار البيضاء، كانت أسعار الخضر والفوكه كالتالي، الطماطم بين 9 و10 دراهم، البصل 7 دراهم، البطاطس 3.5 دراهم، الجزر 5 دراهم، الفلفل 6 دراهم، الموز 9 دراهم، التفاح 13 دراهم، البرتقال 3 دراهم.

وفي مدينة وجدة، جاءت أسعار الخضر والفواكه كالتالي، البطاطس 5 دراهم، البصل 7 دراهم، الطماطم 10 دراهم، الجزر 5 دراهم، التفاح 12 درهما، الموز 10 دراهم، البرتقال 5 دراهم.

أما في مدينة خريبكة، فقد بلغت أسعار كل من الطماطم 11 درهما، البصل 5 دراهم، البطاطس 4 دراهم، البرتقال 6 دراهم، الموز 8 دراهم، التفاح 12 درهما.

وفي مدينة أكادير، فقد جاءت أسعار الخضر والفواكه كالتالي، الطماطم 8 دراهم، البصل 6 دراهم، البطاطس 4 دراهم، الفلفل 5 دراهم، الموز 8 دراهم
البرتقال 4 دراهم ، التفاح من 7 دراهم إلى 15 درهما.

أما في مدينة فاس، فقد بلغت أسعار البطاطس 4 دراهم، البصل بين 5 و 7 دراهم، الطماطم بين 9 و 10 دراهم، الفلفل بي5 و6 دراهم، الموز 9 دراهم، التفاح بين 10 و 12 درهما، ثم البرتقال بين 3 و 5 دراهم.

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