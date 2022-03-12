انتخاب عبد الله غازي رئيسا للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين

هبة بريس

تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني السابع للتجمع الوطني للأحرار، المنعقد يومي 04 و05 مارس الجاري، والداعية إلى التسريع بعقد الجمع العام التأسيسي للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، تم الخميس 10 مارس 2022، انتخاب عبد الله غازي، رئيسا لها.

وسيعهد لهذه الهيئة الجديدة مهام تكوين وتأطير منتخبي الحزب، بهدف تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته، حتى يبقى منتخبوه على مستوى من التفاعل مع مطالب المواطنين، واستمراره في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالانصات والقرب في أدائها السياسي.

وفي كلمة له بعد انتخابه، عبر عبد الله غازي، عن اعتزازه بالثقة التي وضعها فيه منتخبوا الحزب، مؤكدا أنه سيبذل مجهودا مضاعفا حتى تتمكن هذه الهيئة من لعب أدوارها التأطيرية، التي خلقت من أجلها.

وأبرز في معرض كلمته أهمية هذه الهيئة، مشيرا أن الحزب ينتظر منها الشيء الكثير، خاصة وأن عدد منتخبيه يبلغون اليوم 10 آلاف منتخبة ومنتخب في مختلف جهات وأقاليم وجماعات المملكة.

وتدخل هذه الهيئة ضمن الديناميكية التنظيمية التي يعرفها الحزب، بعد ربحه لرهان “مسار الثقة”، ورفعه خلال مؤتمره الوطني السابع تحدي “مسار التنمية”، كرؤية تؤسس لتعاقد جديد، مع استحضار أن المطلوب في المرحلة الجديدة في مسار الحزب، هو الانتقال من الهيكلة، إلى تكريس النجاح بالوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين .

كما يعول الحزب على هذه الهيئة الجديدة لتأطير منتخبيه، من أجل النجاح الجماعي في التنزيل الأمثل لبرامج الحزب التي نال على أساسها ثقة المواطنين خلال محطة 08 شتنبر الانتخابية.

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