ضبط كمية من الكوكايين بحوز سائق شاحنة بميناء طنجة المتوسط

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت 12 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وتهريب مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من إحدى الموانئ الإسبانية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل مقصورة الشاحنة التي كان يتولى سياقتها عن حجز 340 غراما من مخدر الكوكايين.

وقد تم اخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ظروف وملابسات تهريب هذه الشحنة من مخدر الكوكايين.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبدلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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