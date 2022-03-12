إسرائيل تعين دوريت أفيداني بمنصب القنصل في مكتبها بالمغرب

2022-03-12 / 11:36 صباحًا
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هبة بريس

أعلن نائب رئيس البعثة الإسرائيلية في الرباط، إيال دافيد، تعيين دوريت أفيداني، في منصب قنصل ورئيسة الإدارة بمكتب الاتصال الإسرائيلي، في المغرب.

وجاء في تغريدة لدافيد: “مبروك لدوريت أفيداني، التي عينت في منصب قنصل ورئيسة الإدارة في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب”.

وأضاف: “بفضل خبرتها في وزارة الخارجية الإسرائيلية التي دامت 30 سنة، سوف تؤدي عملها بشكل جيد للغاية في منصبها الجديد”.

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‫18 تعليقات

  1. أهم المحطات المهمة التي ميزت المغرب، والتطور المستمر والدينامية التي يشهدها منذ الإستقلال والتي شملت عدة مستويات ثقافية واجتماعية واقتصادية ومؤسساتية، جعلت من المغرب قوة إقليمية مهمة يحسب لها ألف حساب…

  2. اسراءيل دولة صغيرة من حيت المساحة لكنها تتميز بعقول كبيرة لذلك نجد تبحت عن اسواق خارجية لتوطيد و انشاء شركات كبرى..

  3. تحيا المغرب وإسرائيل وامريكا وبريطانيا الله الوطن الملك يحيا ملكنا الغالي محمد السادس نصره الله والشعب المغربي وإسرائيل وامريكا وبريطانيا..

  5. اعترفت أمريكا ومعها إسرائيل ضمنيا للمغرب بحقوقه الشرعية التاريخية في صحرائنا المغربية الأمازيغية يبقى فقط على إسرائيل وأمريكا الوقوف مع المغرب …

  6. اليهود جزء من الهوية المغربية تعايشوا مع المغاربة في سلم و سلام عبر مر التاريخ
    الشعب المغربي ليست له عقدة الإختلاف في الدين أو العرق أو اللغة ، لكم دينكم ولي ديني و حب الملك و الوطن يجمعنا ..

  9. يبدو أن المغرب قد عرف “دينامية استثنائية” بضخ نفس جديد في كل تجليات تنوعه الجيوسياسي بعد توالي انتصاراته السيادية وخياراته الإستراتيجية, سياسة رزينة لها ثمارها.. وموعد حصادها قد حان…ألف مرحبا بفخامة الوزير و طاقمه في بلدنا

  11. نتمنى ان يستفيد المغرب من خبرة اسرائيل في تشجيع الشركات الصغرى في التكنولوجيا المغرب و اسرائيل ابدو رغبتهم في التعاون في عدة مجالات .

  12. في بلدنا العزيز المملكة المغربية،هذه هي العلاقات الحقيقية التي يضرب بها المثل،شكرا لدولة إسرائيل قيادة و شعبا و حكومة على تعاونها مع المغرب ..

  13. مرحبا بكم و بكل صدق ارحب بكم فقط من باب انها اول زيارة منذ سنينن لانكم لاتحتاجون لمن يرحب بكم في بلدكم . اجدادكم هنا و اسلافكم فلستم بغرباء السنين كل الافكار و الاديولوجيات تزاوجت و تعايشت و تاجرت و عاشت بسلام و امان ولم ينجح ابدا اي شخص او جماعة في الاطاحة بالعلاقات او تشتيت روابط المحبة بين الشعبين العريقين مرحبا بكم …

  14. مرحبا بالأخوة اليهود المغاربة في اسرائيل في وطنهم الأم المملكة الشريفة المغربية وطن الاجداد و الآباء اليهود المغاربة جزء لا يتجزأ من الأمة المغربية في العالم..

  15. “وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ”
    سورة المائدة الآية 64..

  18. تحية حب لشعب إسرائيل ، نقول لكم أن المستقبل يبشر بأن الحب و السلام سيسود تلك المنطقة و ستهزم ثقافة الكراهية شر هزيمة

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