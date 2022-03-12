إسرائيل تعين دوريت أفيداني بمنصب القنصل في مكتبها بالمغرب

هبة بريس

أعلن نائب رئيس البعثة الإسرائيلية في الرباط، إيال دافيد، تعيين دوريت أفيداني، في منصب قنصل ورئيسة الإدارة بمكتب الاتصال الإسرائيلي، في المغرب.

وجاء في تغريدة لدافيد: “مبروك لدوريت أفيداني، التي عينت في منصب قنصل ورئيسة الإدارة في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب”.

وأضاف: “بفضل خبرتها في وزارة الخارجية الإسرائيلية التي دامت 30 سنة، سوف تؤدي عملها بشكل جيد للغاية في منصبها الجديد”.

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