إسرائيل تعين دوريت أفيداني بمنصب القنصل في مكتبها بالمغرب
هبة بريس
أعلن نائب رئيس البعثة الإسرائيلية في الرباط، إيال دافيد، تعيين دوريت أفيداني، في منصب قنصل ورئيسة الإدارة بمكتب الاتصال الإسرائيلي، في المغرب.
وجاء في تغريدة لدافيد: “مبروك لدوريت أفيداني، التي عينت في منصب قنصل ورئيسة الإدارة في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب”.
وأضاف: “بفضل خبرتها في وزارة الخارجية الإسرائيلية التي دامت 30 سنة، سوف تؤدي عملها بشكل جيد للغاية في منصبها الجديد”.
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أهم المحطات المهمة التي ميزت المغرب، والتطور المستمر والدينامية التي يشهدها منذ الإستقلال والتي شملت عدة مستويات ثقافية واجتماعية واقتصادية ومؤسساتية، جعلت من المغرب قوة إقليمية مهمة يحسب لها ألف حساب…
اسراءيل دولة صغيرة من حيت المساحة لكنها تتميز بعقول كبيرة لذلك نجد تبحت عن اسواق خارجية لتوطيد و انشاء شركات كبرى..
تحيا المغرب وإسرائيل وامريكا وبريطانيا الله الوطن الملك يحيا ملكنا الغالي محمد السادس نصره الله والشعب المغربي وإسرائيل وامريكا وبريطانيا..
يجب احترام جميع الديانات السماوية والمذاهب التابعة لها نعم للسلام ونشر الثقافات الأخرى ..
اعترفت أمريكا ومعها إسرائيل ضمنيا للمغرب بحقوقه الشرعية التاريخية في صحرائنا المغربية الأمازيغية يبقى فقط على إسرائيل وأمريكا الوقوف مع المغرب …
اليهود جزء من الهوية المغربية تعايشوا مع المغاربة في سلم و سلام عبر مر التاريخ
الشعب المغربي ليست له عقدة الإختلاف في الدين أو العرق أو اللغة ، لكم دينكم ولي ديني و حب الملك و الوطن يجمعنا ..
تحيا السلام والحب والتعاون والود والوئام بين دولة إسرائيل ودولة المغرب والشعب الاسرائيلي و بين الشعب المغربي ..
مرحبا بكم في بلدكم المغرب الحبيب ارض السلام و الحب عاشت العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين المغرب و اسرائيل..
يبدو أن المغرب قد عرف “دينامية استثنائية” بضخ نفس جديد في كل تجليات تنوعه الجيوسياسي بعد توالي انتصاراته السيادية وخياراته الإستراتيجية, سياسة رزينة لها ثمارها.. وموعد حصادها قد حان…ألف مرحبا بفخامة الوزير و طاقمه في بلدنا
مرحبا بإسرائيل وبالعالم الا أعداء الوحدة الترابية المغربية لامكان لهم بيننا ..
نتمنى ان يستفيد المغرب من خبرة اسرائيل في تشجيع الشركات الصغرى في التكنولوجيا المغرب و اسرائيل ابدو رغبتهم في التعاون في عدة مجالات .
في بلدنا العزيز المملكة المغربية،هذه هي العلاقات الحقيقية التي يضرب بها المثل،شكرا لدولة إسرائيل قيادة و شعبا و حكومة على تعاونها مع المغرب ..
مرحبا بكم و بكل صدق ارحب بكم فقط من باب انها اول زيارة منذ سنينن لانكم لاتحتاجون لمن يرحب بكم في بلدكم . اجدادكم هنا و اسلافكم فلستم بغرباء السنين كل الافكار و الاديولوجيات تزاوجت و تعايشت و تاجرت و عاشت بسلام و امان ولم ينجح ابدا اي شخص او جماعة في الاطاحة بالعلاقات او تشتيت روابط المحبة بين الشعبين العريقين مرحبا بكم …
مرحبا بالأخوة اليهود المغاربة في اسرائيل في وطنهم الأم المملكة الشريفة المغربية وطن الاجداد و الآباء اليهود المغاربة جزء لا يتجزأ من الأمة المغربية في العالم..
“وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ”
سورة المائدة الآية 64..
مرحبا بكم في بلدكم التاني المغرب وخصوصا اليهود المغاربة بلد التعايش والخيارات والثقافات والتسامح..
مرحبا باليهود المغاربة اينما وجدوا, المغرب بلدكم وأرض اجدادكم رغم أنف الكارهين والمتعصبين مرحبا باسرائيل ..
تحية حب لشعب إسرائيل ، نقول لكم أن المستقبل يبشر بأن الحب و السلام سيسود تلك المنطقة و ستهزم ثقافة الكراهية شر هزيمة