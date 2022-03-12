جنود روس يختطون عمدة أوكراني.. وزيلينسكي: “جريمة ضد الديمقراطية”

2022-03-12 / 10:44 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قيام جنود روس باختطاف عمدة مدينة ميليتوبول، إيفان فيدوروف، “جريمة ضد الديمقراطية”.

جاء ذلك في رسالة مصورة، نشرها عبر حسابه على تلغرام، فجر السبت.

وأكد زيلينسكي أن “اختطاف عمدة ميليتوبول يعتبر جريمة، ليس ضد شخص ومجتمع معين في أوكرانيا فحسب، بل ضد الديمقراطية ذاتها”.

وشبّه زيلينسكي ممارسات روسيا بأفعال تنظيم داعش الإرهابي.

وفيما يتعلق بإجلاء المدنيين لفت إلى أن القوات الروسية تعرقل عمل الممرات الانسانية.

وأوضح أنه بالرغم من ذلك تم اجلاء 7 آلاف و144 شخصا من 4 مدن، الجمعة.

كما أشار زيلينسكي إلى محاصرة القوات الروسية مدينة ماريبول.
وأردف: “لم يسمح الروس لنا بإيصال المساعدات الانسانية إلى ماريبول، ويواصلون تعذيب سكان المدينة”.

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