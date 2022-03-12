بركة يدعو إلى تعزيز البعد المتعلق بالنجاعة المائية

2022-03-12 / 10:10 صباحًا
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هبة بريس

دعا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، امس الجمعة، بمراكش، إلى تعزيز البعد المتعلق ب”النجاعة المائية”.

وأوضح بركة، خلال يوم دراسي، نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تحت شعار « السياسة المائية بالمغرب »، أن النجاعة المائية تمر، على الخصوص، عبر عصرنة وتعزيز شبكة التزويد بالماء، وحماية الفرشة المائية من الاستغلال المفرط، والتقليص من الإفراط في استعمال موارد الماء في بعض القطاعات الاقتصادية، وتحسيس المواطنين لتغيير الممارسات اليومية في استهلاك هذه المادة الحيوية.

وتطرق إلى العلاقة الوثيقة القائمة بين الأمن المائي والأمن الغذائي والأمن الطاقي، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة للتدبير المندمج للماء، ل »نكون في مستوى رفع التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية ».

وشدد بركة، في هذا السياق، على ضرورة تعزيز الأمن المائي للمملكة، في سياق مطبوع بالتغيرات المناخية، مبرزا المكتسبات التي حققها المغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ميدان تعبئة كافة الموارد المائية خدمة للتنمية.

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