من قلب الجزائر ..”شيرمان” تشيد بمبادرة الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء المغربية
في الوقت الذي تحاول فيه الجزائر وصنيعتها البوليساريو التشبث باطروحة الانفصال التي لم تعد مطروحة كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، أبدت الخارجية الامريكية موقفا مؤيدا للطرح المغربي على لسان ويندي شيرمان نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية وهذه المرة من قلب الجزائر.
ونقلت صحيفة ” بوبليكو “الاسبانية ان لقاء جمع أول امس رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائري ووندي شيرمان نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية، حيث تم مناقشة عدد من القضايا الاقليمية من بينها ملف الصحراء الذي عبرت فيه المسؤولة الامريكية عن تاييد واشنطن للمبادرة المغربية الرامية الى منح الاقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية .
وأضافت الصحيفة الاسبانية أن ويندي شيرما وصفت مقترح المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية و المتعلق بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بـ”الجاد وذي مصداقية وواقعية”، داعية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي لتعزيز الدبلوماسية حول الصحراء .
12 تعليقات
الجزائر و المغرب تاريخيا كانت ارض واحدة لكن بعد المد العرباوي الوهابي لبلاد تامزغا او شمال افريقيا تم تقسيم كل منهم الى دويلات وبقي النزاع إلى حدود الان.
الحرب لا تخدم الطرفين، لأن الحروب الآن تدور رحاها بين الأحلاف أكثر مما تدور بين طرفي النزاع، وفي حالة اندلاعها لا قدر الله بمعناها الفعلي فالشعب المغربي والجزائري هو من سيدفع التكلفة الإقتصادية …
الصحراء في نزاع دائم ولا حل له ما دام الأبوين الروحيين إسبانيا وفرنسا يلقبون الجنوب المغربي بالصحراء الغربية لهما اليد في ما يقع حاليا ..
المغرب والجزائر شعب واحد والأصل ان لا الشعب المغربي ولا الجزائري ممستافدين من الصحراء فهو نزاع بين الحكام لا قدر الله من كان سبب في حرب أو عداوة بين المسلمين ..
و يبقى المستفيد الاول من الصراعات العربية هي الدول الغربية..ونحن لا نستفيد سوى العيب مع الأشقاء الجزائرين ..
نسأل من الله الهداية للمغرب والجزائر أيضا كيف بدولتين شقيقتين مسلمين أن تدخلا في حرب يدعمها الصهاينة.
الله يهدينا
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها وقائدها محمدالسادس أمير المؤمنين نصره الله وأيده بنصره وشعارنا الله الوطن الملك ولا عاش من خان وطنه وملكه ولا عزاء للحاقدين ليعلم الله مع من حشرنا فالجوار وانتهى الكلام.
رغم ان القضية مطروحة لدى الأمم المتحدة وتعتبر تصفية استعمار ان النزاع المفتعل لا زال قائما الى ان يرث الله الارض ومن عليها..
كلمة الحكم الذاتي أصبحت متجاوزة والكلمة الأمثل والاصح ان الصحراء مغربية تاريخيا سكانها كانوا مغاربة لانه اكبر دليل على ذالك…
رغم دعهمم للجمهورية الوهمية فالاخبار السوداء تتقاطر على الجنرالات يوميا لتنغص عليهم الحياة .في مقابل ذالك انتصار الديبلوماسية المغربية بفضل توجيهات ملكية حكيمة فاللهم احفض ملكنا الغالي على قلوبنا..
الذيبلوماسية المغربية اعطت الدروس للدول العظمى فهي سليمة وعفوية في كل قراراتها الصحيحة ونتمنى ان يظم المغرب صحراوئه لاستكمال وحدته الترابية ..
فرنسا اقتطعت اراضي مغربية اضافتها الى مقاطعتها الجزائر واسبانيا استعمرت الصحراء المغربية وتسببت في المشكلة. فالمشكل المطروح من الاستعمار هو عدم ترسيمه للحدود مما تسبب في أزمة بين البلدين المغرب والجزائر..