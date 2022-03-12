من قلب الجزائر ..”شيرمان” تشيد بمبادرة الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء المغربية

هبة بريس - الرباط

في الوقت الذي تحاول فيه الجزائر وصنيعتها البوليساريو التشبث باطروحة الانفصال التي لم تعد مطروحة كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، أبدت الخارجية الامريكية موقفا مؤيدا للطرح المغربي على لسان ويندي شيرمان نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية وهذه المرة من قلب الجزائر.

ونقلت صحيفة ” بوبليكو “الاسبانية ان لقاء جمع أول امس رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائري ووندي شيرمان نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية، حيث تم مناقشة عدد من القضايا الاقليمية من بينها ملف الصحراء الذي عبرت فيه المسؤولة الامريكية عن تاييد واشنطن للمبادرة المغربية الرامية الى منح الاقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية .

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن ويندي شيرما وصفت مقترح المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية و المتعلق بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بـ”الجاد وذي مصداقية وواقعية”، داعية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي لتعزيز الدبلوماسية حول الصحراء .

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