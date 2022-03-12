الرئيس الأوكراني يخاطب الأمهات الروس: “لا ترسلوا أبنائكن للحرب”

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن بلاده “تشهد نقطة تحول استراتيجية”.

ودعا أمهات الجنود الروس إلى منع إرسال أبنائهن إلى “الحرب” في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر تلغرام: “أريد أن أقول هذا مرة جديدة للأمهات الروسيات، خصوصا لأمهات المجندين. لا ترسلن أولادكن إلى الحرب في بلد أجنبي”.

وأضاف: “تحقّقنَ من مكان وجود أولادكن. وإذا كان لديكن أدنى شك في إمكان إرسال أولادكن إلى الحرب ضد أوكرانيا، تصرّفن على الفور” لمنع مقتلهم أو خطفهم.

وتابع زيلينسكي: “أوكرانيا لم ترغب أبدا في هذه الحرب الرهيبة. وأوكرانيا لا تريدها. لكنها ستدافع عن نفسها بقدر ما يتطلبه الأمر”.

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