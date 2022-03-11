البنتاغون: لا خطط لاتصالات بين وزيري الدفاع الأمريكي والروسي

هبة بريس

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن البنتاغون لا يخطط لأي اتصالات بين وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره الروسي سيرغي شويغو.

وقال كيربي: “لم تكن هناك محادثات بين الوزير أوستن والوزير شويغو، ولا أتوقع أن يتغير ذلك في الوقت القريب”.

وأضاف: “بالنسبة لقناة الاتصال لا يمكنني قول أي شيء محدد، لم يكن هناك شيء مطلوب من حيث المحتوى، لكننا نختبره مرة أو مرتين يوميا، وحتى الآن باستثناء حالتين استجاب الروس لذلك، نعلم أنهم يعرفون إشاراتنا ويستجيبون لها”.

وأضاف: “نعلم أن الجانب الروسي يعرف كيفية استخدام هذه القناة

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