مصر تعدم 7 “مدانين بالإرهاب”

هبة بريس _ وكالات

نفذت السلطات القضائية المصرية، خلال الأسبوع الجاري، حكم الإعدام بحق سبعة مدانين في قضايا إرهاب.

وقال الحقوقي المصري ومحامي الجماعات الإسلامية، خالد المصري، إن ثلاثة من ذوي المتهمين في قضية “أجناد مصر” أبلغوه أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام في المتهمين الثلاثة.

جاء ذلك، وفق ذات المصدر، بعد تصديق مفتي الديار المصرية، على حكم الإعدام في حقهم.

ويأتي التنفيذ في حق المنتسبين لجماعة “أجناد مصر” يومان فقط بعد تنفيذ حكم الإعدام في حق 4 من المتهمين في قضية (ميكروباص حلوان) ليكون عدد من نفذت السلطات المصرية حكم الاعدام بحقهم 7 مدانين خلال الأسبوع الجاري.

وأجناد مصر، تنظيم متطرف مصري تشكّل عام 2013، ينشط في سيناء، أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات على قوات الأمن في القاهرة ومدن أخرى.

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