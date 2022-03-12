طقس السبت.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا بالمرتفعات، ونزول لقطرات مطرية متفرقة بالسايس، الأطلس المتوسط، الريف، السهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية خلال الصباح.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية فوق السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية. وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة شمالية إلى أحيانا شرقية بجنوب المملكة، وضعيفة إلى أحيانا معتدلة شمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق. وسيلاحظ تناثر بعض الحبات من الغبار بأقصى جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و3 درجات بالمرتفعات، وما بين 4 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والريف، وما بين 15 و20 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و15 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا بجل مناطق البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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