بشراكة مع مؤسسة التضامن.. دعم حاملي المشاريع بجهة البيضاء سطات

2022-03-12 / 7:38 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

نظمت ملحقة سطات لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات، بحر هذا الأسبوع، بشراكة مع مركز المقاولات الصغرى التضامنية التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، لقاءا تواصليا لفائدة حاملي المشاريع.

هذا اللقاء الذي يأتي ضمن رزنامة عدذ من اللقاءات بجهة الدار البيضاء سطات تمحور حول موضوع دعم المقاولات الصغرى باعتبارها رافعة للإدماج الإقتصادي والاجتماعي للشباب.

و ترأست أشغال هذا اللقاء، حياة بركة نائبة رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بجهة الدار البيضاء سطات إلى جانب عدد من أعضاء و مسؤولي ذات الغرفة.

و خصص هذا اللقاء الذي عرف حضورا وازنا للتعريف بالخدمات التي يقدمها مركز المقاولات الصغرى التضامنية لفائدة حاملي المشاريع من حيث التمويل و التكوين والتأطير من أجل إعدادهم لولوج المجال المقاولاتي.

كما يروم اللقاء وفق بلاغ الغرقة دعم مختلف أشكال المواكبة القبلية والبعدية التي يوفرها المركز لفائدة حاملي المشاريع من الشباب.

و تخلل اللقاء تقديم عروض من طرف ممثلة مركز المقاولات الصغرى التضامنية وكذا ممثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عن عمالة إقليم سطات والدكتور محمد نشاط وممثل دار المقاول.

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