بركة يلتقي مسؤولا بالبنك الدولي ويطلعه على تقدم مشروع تنمية الشمال الشرقي

2022-03-11 / 10:16 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

عقد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا مع المدير الجهوي للبنيات التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية بالبنك الدولي، بول نومبا أوم، والوفد المرافق له.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها الجمعة، أن الهذف من هذا اللقاء تمثل في الاطلاع على مستوى تقدم مشروع تنمية الشمال الشرقي للمملكة (NED / NADOR)، على إثر المهمة الأخيرة التي قام بها خبراء البنك الدولي لمنطقة الناظور، وكذلك من أجل التعرف على رؤية الوزير حول قطاعي الطرق والموانئ على ضوء النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وأوضحت أن هذا المشروع يهم مواكبة مشروع ميناء الناظور المتوسط، من حيث تقوية البنيات التحتية الخاصة بالنقل، وذلك بالرفع من مستوى جودة الطرق التي تربط هذه المنشأة الاستراتيجية بشبكة الطرق الوطنية والجهوية والطرق السيارة.

وبحسب البلاغ، فقد تطرق الوزير كذلك إلى الإشكاليات الحالية التي يعرفها قطاع الماء في المغرب وإلى سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي من أجل تفعيل خطط العمل التي تسهر المصالح المختصة بالوزارة على وضعها لتدارك الخصاص في هذه المادة الحيوية والذي تعاني منه عدة جهات بالمملكة.

وأوضح أن المغرب يعتمد على مجموعة من الاستراتيجيات المهمة من أجل الاكتفاء الذاتي من المياه، والتي من ضمنها إنشاء عدد من السدود الجديدة وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر في مجموعة من المدن المغربية وإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى خلق برامج لتدبير وترشيد استعمال الماء عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما أبرز الوزير أن الحكومة المغربية تشتغل على عدد مهم من الإجراءات التي تهم التكيف مع التغيرات المناخية التي تعرفها المملكة، وسبل مواجهتها، خاصة في قطاع الطرق والبنيات التحتية. وفي هذا الصدد أشار بركة إلى أن الاشغال متقدمة في عدد من الموانئ الكبرى، على رأسها “ميناء الداخلة الأطلسي وميناء الناظور”، معربا عن رغبة المملكة في الاستفادة من دعم البنك الدولي فيما يخص تمويل البنيات التحتية ذات الأولوية بالمملكة.
.
.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الوزير الأول الموريتاني يغادر المغرب

الوزير الأول الموريتاني يغادر المغرب

2022-03-11 / 7:42 مساءً
Photo of الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الموريتاني

الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الموريتاني

2022-03-11 / 6:40 مساءً
Photo of موريتانيا تشيد بجهود الملك من أجل الدفاع عن القدس الشريف

موريتانيا تشيد بجهود الملك من أجل الدفاع عن القدس…

2022-03-11 / 4:59 مساءً
Photo of أخنوش: أشغال اللجنة العليا المشتركة المغربية-الموريتانية كانت ناجحة بكل المقاييس

أخنوش: أشغال اللجنة العليا المشتركة المغربية-الموريتانية كانت ناجحة بكل…

2022-03-11 / 4:13 مساءً
Photo of الوزير الأول الموريتاني: “وشائج الأخوة التي تجمعنا بالمغرب قوية و راسخة”

الوزير الأول الموريتاني: “وشائج الأخوة التي تجمعنا بالمغرب قوية…

2022-03-11 / 3:35 مساءً
Photo of أخنوش: روابط المغرب وموريتانيا على المستوى الروحي والثقافي قوية

أخنوش: روابط المغرب وموريتانيا على المستوى الروحي والثقافي قوية

2022-03-11 / 2:59 مساءً
Photo of المغرب وموريتانيا يتوافقان حول 13 نص قانوني يشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم

المغرب وموريتانيا يتوافقان حول 13 نص قانوني يشمل اتفاقيات…

2022-03-11 / 12:45 مساءً
Photo of خريبكة : هل يجدول ” الزكراني ” التنمية الحقيقة ضمن جدول دورات المجلس؟

خريبكة : هل يجدول ” الزكراني ” التنمية الحقيقة…

2022-03-11 / 11:58 صباحًا
Photo of بحضور بوريطة.. أخنوش يستقبل الوزير الأول الموريتاني بالرباط

بحضور بوريطة.. أخنوش يستقبل الوزير الأول الموريتاني بالرباط

2022-03-11 / 11:35 صباحًا
Photo of سرود: الانسجام بين مكونات الحكومة والتطبيق العملي لبرنامجها كفيلان بتجاوز الأزمة

سرود: الانسجام بين مكونات الحكومة والتطبيق العملي لبرنامجها كفيلان…

2022-03-11 / 11:15 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق