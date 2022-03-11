بتمويل أمريكي..المغرب يدشن وحدة طبية متطورة لمحاصرة عدوى الأوبئة

2022-03-11 / 8:48 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، برفقة القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، مراسيم تدشين الوحدة المتنقلة للعزل والعلاج خلال الطوارئ الصحية العامة.

ويندرج الحصول على هذه الوحدات المتنقلة في إطار الشراكة المثمرة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الخارجية الأمريكية في مجال الصحة، كما يعكس العلاقات التاريخية والاستراتيجية الممتازة بين البلدين.

تقدر التكلفة الإجمالية لهذه الوحدة بحوالي 3.2 مليون دولار، وتتكون من ثلاثة هياكل متنقلة للطوارئ، وتضم وحدة متنقلة للعزل بالضغط السلبي بسعة 30 سريرًا، ووحدة للعناية المركزة تتكون من 5 أسِرة، بالإضافة إلى مرفق للتكفل بالعلاجات الاستعجالية.

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تعليق واحد

  1. تم تسريب وثائق تثبت ان امريكا تعمل على تطوير فيروسات بيولوجية في اوكرانيا وماشي بعيد تكون هاد المستشفى بمثابة صندوق التجارب على الشعب المغربي …خاصة بعدما انخرطت الدولة بشكل كامل في لعبة الكبار وقدمت رعاياها كفىران تجارب كما قال البروفيسور الاندلسي وعليه الثقة منعدمة في كل ماتحركه ايدي عسس الاستثمارات الأجنبية.

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