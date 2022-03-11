البحرية الملكية تجهض عملية لتهريب المخدرات شرق الحسيمة

هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية ‏الملكية، أحبطت صباح اليوم الجمعة، عملية لتهريب المخدرات بشرق الحسيمة وحجزت 53 رزمة من المواد المخدرة خلّفها زورق سريع، بعد أن لاذ بالفرار بسرعة قصوى إلى عرض الساحل مع اقتراب وحدة خفر السواحل.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم نقل شحنة المخدرات التي ناهز حجمها طنين (2) إلى ميناء الحسيمة، قبل تسليمها لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

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