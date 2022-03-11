الوزير الأول الموريتاني يغادر المغرب

هبة بريس _ و م ع

غادر الوزير الأول الموريتاني السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة، المغرب في ختام زيارة عمل، ترأس خلالها إلى جانب رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية.

وكان في وداع الوزير الأول الموريتاني بمطار الرباط – سلا، السيد عزيز أخنوش، وعدد من أعضاء الحكومة.

وخلال هذه الزيارة، أجرى السيد ولد بلال محادثات مع السيد أخنوش، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

كما ترأس السيدان عزيز أخنوش ومحمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة، أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، التي تشكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية، التي تحظى بسامي الرعاية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتُوجت أشغال هذه الدورة بالتوقيع على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم في عدد من المجالات.

وكان الوزير الأول الموريتاني قد حل أمس الخميس بالرباط، على رأس وفد يضم وزراء ومسؤولين كبار ورجال أعمال.

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