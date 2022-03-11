وجدة .. الوقاية المدنية تبطل تسرب لغاز البوتان بأحد السيارات المركونة

هبة بريس : وجدة

هبة بريس : وجدة

طوقت مصالح الأمن والوقاية المدنية بعد زوال اليوم بشارع محمد الخامس بوجدة بالقرب من ساحة 16 غشت، سيارة من نوع رونو 19 كانت مركونة بشبهة تسرب غاز من محركها.

وبعد التبليغ عليها من طرف حارس السيارات بتلك المنطقة بعد سماعه واستنشاقه لرائحة الغاز متسربة من سيارة مركونة من نوع رونو 19، حيث حلت المصالح الأمنية والوقاية المدنية لتطويق المكان خوفا من انفجارها، وتم تكسير زجاج السيارة في غياب مالكها لفتحها، و تمكنت من العثور على قنينة غاز البوتان من الحجم المتوسط بالمحرك التي كان يستعملها بدل البنزين وانتشالها.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا ورفع السيارة للمحجز، وفي الآونة الأخيرة تزايدت استعمال قارورات الغاز بدل البنزين بالمحركات بعد ارتفاع أسعار المحروقات

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