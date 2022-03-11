السعودية تفرج عن رائف بدوي بعد 10 أعوام في السجن

2022-03-11 / 7:13 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أفرجت السلطات السعودية عن المدون والناشط السعودي رائف بدوي بعد عشرة أعوام أمضاها في السجن في بلاده، وفقا لما أعلنت زوجته.

وغردت إنصاف حيدر على تويتر قائلة “بعد 10 سنوات من السجن #رائف_حرّا”

وكانت عائلة بدوي المقيمة في كندا أشارت في بداية مارس إلى أن موعد إطلاق سراحه ربما اقترب بعدما قضى 10 سنوات في السجن في المملكة لمطالبته بوضع حد للنفوذ الديني على الحياة العامة فيها.

وحيدر لاجئة سياسية مُنحت الجنسية الكندية وهي تقيم مع أولادها الثلاثة في شيربروك الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا إلى الشرق من مونتريال حيث تناضل منذ سنوات من أجل إطلاق سراح زوجها.

ومهدت كيبيك الطريق أمام منح رائف بدوي حق اللجوء في كندا بإدراج اسمه في قائمة المهاجرين المحتملين ممن لهم الأولوية لدواع إنسانية.

وفي العام 2014 قضت محكمة سعودية بحبس المدون السعودي الفائز بجائزة منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية لحرية الصحافة، 10 سنوات وبتلقيه 50 جلدة في الأسبوع على مدى 20 أسبوعا لإدانته بـ”إهانة الإسلام”.

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تعليق واحد

  1. يطلقون العلمانيين وأعداء الإسلام لأن لهم من يحميهم ويسجنون العلماء ولكن لا يعلمون أن لهم رب ييحميهم ويدخلهم الجنة

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