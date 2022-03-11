بنموسى: "ميثاق التنمية لن يعوض برامج الأحزاب ولا عمل المؤسسات"
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بنموسى يزور بنيات تعليمية ويتفقد أشغال توسعة بنيات المدينة الرياضية بطنجة

2022-03-11 / 7:07 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، شكيب بنموسى، اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لبينات تعليمية و لأشغال توسعة الملعب الكبير ومشاريع إنجاز عدد من مرافق المدينة الرياضية بمدينة طنجة

وبالمناسبة، اطلع بنموسى، الذي كان مرفوقا على الخصوص بوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، lحمد الأعوج، على مختلف بنيات المدينة الرياضية بمنطقة الزياتن المنجزة أو التي توجد في طور الانجاز، التي تضم مرافق من الصنف الدولي العالي تخص رياضات جماعية وأخرى فردية وفضاءات خضراء وشبكة طرقية من الطراز الحديث، والتي كلف إنشاؤها 945 مليون درهم.

كما تفقد بنموسى مشروع توسعة الملعب الكبير لطنجة والرامي لإنشاء مدرجات جديدة سترفع من طاقته الاستيعابية بأزيد من 20 ألف مقعد، والمسبح الأولمبي وحلبة الكرة الحديدية ومركب كرة المضرب، التي ستمكن المئات من الأطفال والفتيات والشباب على الخصوص من ممارسة الرياضة على أعلى مستوى وكذا احتضان منافسات ودوريات وطنية وقارية وعالمية.

وفي السياق ذاته، زار الوزير الثانوية التأهيلية للرياضيين، التي تتواجد بموقع المدينة الرياضية والتي تمكن يافعين موهوبين من الجمع ببن الرياضة والدراسة تحت إشراف مدرسين مختصين وفق برنامج إعدادي تربوي/رياضي يتأسس على معايير علمية مضبوطة

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