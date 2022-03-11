بايدن يهدد بـ “ثمن باهظ” إذا استخدمت روسيا الكيماوي

هبة بريس _ وكالات

تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، “تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة”، في وقت أعلن أن بلاده ستحظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا.

وقال بايدن، الجمعة، في كلمة في البيت الأبيض “لن نخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا” محذرا من أن روسيا “ستدفع ثمنا باهظا اذا استخدمت أسلحة كيميائية” في أوكرانيا.

ويبدي الغربيون قلقهم من احتمال استخدام موسكو أسلحة كيميائية في أوكرانيا، في حين تتهم موسكو واشنطن وكييف بإقامة مختبرات في أوكرانيا تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية، الأمر الذي نفته العاصمتان.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا في هذا الشأن، عصر الجمعة

ويقول الأميركيون إنهم يشتبهون في أن الروس ينشرون “أكاذيب” لـ”اتهام الآخرين بما يخططون للقيام به”.

وأضاف بايدن “سنتأكد من أن لدى أوكرانيا أسلحة للدفاع عن نفسها ضد الغزاة الروس” فيما أسف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرفض واشنطن تسليم كييف مقاتلات بولندية.

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