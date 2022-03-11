A picture taken on October 12, 2021 in Moscow shows the US social network Instagram's logo on a smartphone screen. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

بعد فيسبوك وتويتر.. روسيا تحظر إنستاغرام

2022-03-11 / 6:30 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت روسيا، الجمعة، أنها حظرت الوصول إلى تطبيق إنستغرام الذي تتهمه بنشر دعوات إلى العنف ضد الروس على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وقالت هيئة “روسكومنادزور” الروسية الناظمة في بيان “بناء على طلب مكتب المدعي العام، سيحظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام … في روسيا”.

وكانت الهيئة أعلنت منذ أسبوع حجب موقعي فيسبوك وتويتر، متهمة شبكتي التواصل الاجتماعي بـ”التمييز” بحق الإعلام الروسي.

وقبل أسبوعين، فرضت روسيا “قيوداً على الوصول” إلى فيسبوك ردّاً على فرض عملاق التواصل الاجتماعي “رقابة” على وسائل إعلام روسية و”انتهاكه” حقوق المواطنين الروس وحرياتهم.

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