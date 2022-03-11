عمور: “المغرب شرع في تكوين الصناع التقليديين الموريتانيين في مجال الفخار”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، صباح اليوم الجمعة 11 مارس 2022، جلسة عمل مع الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

و خلال هذا اللقاء، أوضحت فاطمة الزهراء عمور أن المغرب يضع تجربته و خبراته في مجالات قطاع الصناعة التقليدية رهن الأشقاء الموريتانيين تجسيدا للاتفاقيات الموقعة سلفا.

أبرزت وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني أن الحصيلة المنجزة للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي تبقى إيجابية.

و أوضحت عمور أنه و منذ التوقيع على اتفاق التعاون في مجال الصناعة التقليدية بين حكومتي المغرب وموريتانيا خلال شهر يناير 2002، تم القيام بعدة عمليات للتعاون همت مجالات متعددة، على رأسها التكوين المهني، تبادل الخبرات، المشاركة في التظاهرات ذات الطابع الترويجي والتسويقي والاقتصاد الاجتماعي.

و نوهت الوزيرة ببرنامج عملية التكوين الجديدة الذي وضعته الوزارة، والذي سيمتد على مدى 10 أيام بمراكش لفائدة 40 صانع تقليدي موريتاني في مجال الفخار، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل العمل سويا مع الجانب الموريتاني من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

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