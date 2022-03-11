موريتانيا تشيد بجهود الملك من أجل الدفاع عن القدس الشريف

هبة بريس

أشادت موريتانيا بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف.

كما نوهت موريتانيا في حصيلة أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، المنعقدة من 9 إلى 11 مارس الجاري بالرباط، بالمشاريع الإنسانية والسوسيو-اجتماعية التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس، تحت القيادة السامية لجلالة الملك.

وثمنت موريتانيا أيضا الدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وكذا تدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بهذه القارة.

كما أشادت موريتانيا بالمساهمة المالية المغربية الداعمة لبرنامج الاستثمار الأولي لمجموعة دول الساحل الخمس.

ونوه الجانب الموريتاني أيضا بالتجربة الديمقراطية الناجحة للمملكة المغربية وبمسارها التنموي، المتمثل في اعتماد النموذج التنموي الجديد، وكذا بدور المملكة المغربية في حل الأزمة الليبية.

ومن جهته نوه الجانب المغربي بسياسة الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة تحقق اندماج جميع الفئات في عملية التنمية بموريتانيا ولدور هذا البلد الشقيق في مجموعة الساحل.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كان قد ترأس في وقت سابق اليوم إلى جانب السيد محمد ولد بلال مسعود، الوزير الأول الموريتاني، أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية.

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