الوزير الأول الموريتاني: “وشائج الأخوة التي تجمعنا بالمغرب قوية و راسخة”

2022-03-11 / 3:35 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

انطلقت، صباح اليوم الجمعة بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ومحمد ولد بلال مسعود، الوزير الأول الموريتاني.

و خلال أشغال الدورة، عبر محمد ولد بلال مسعود الوزير الأول الموريتاني عن قوة و متانة العلاقات التي تجمع المغوب و موريتانيا، و الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

و أكد محمد ولد بلال مسعود، أن المغرب وموريتانيا عازمان على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى أرحب الآفاق بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين بالرفاه والنمو الشامل.

وقال الوزير الأول الموريتاني بأن: “وشائج الأخوة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين قوية، وتتأسس على دعائم روحية راسخة ومسيرات طويلة من التضامن والتعاون الثنائي في كافة المجالات”.

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تعليق واحد

  1. تعترفون بدولة وهمية وتساندون عصابة مسلحة لمهاجمة المغرب وتتكلمون على الأخوة.أنتم عبيد الجزائر وإخوان في النفاق

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